Pedopornografia online | 28 arresti e 51 perquisizioni

(Di martedì 19 dicembre 2023) commenta La polizia postale ha arrestato 28 persone in flagranza di reato e denunciato altre 28, in 38 province italiane, per la detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L'...

C’è anche un arresto effettuato a Martinengo nella delicata operazione coordinata dalla Procura di Milano, che ha smantellato un’associazione per ... (bergamonews)

La Sardegna è teatro di un fenomeno inquietante e in crescita: l'incremento della Pedopornografia online e degli adescamenti tramite social e ... (orizzontescuola)

L’operazione è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia, attraverso il lavoro del Centro Nazionale del contrasto alla pedopornografica online. I soggetti coinvolti hanno un’età compresa ...

