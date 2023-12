Pedopornografia | blitz della polizia postale | arresti e perquisizioni

Leggi su notizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un’inchiesta portata avanti in gran silenzio dalla Procura di Venezia e dopo aver accertato le irregolarità sono scattati i mandati Un’ inchiesta portata avanti in gran segreto dalla procura di Venezia. E tutto sotto copertura con agentiche si sono infiltrati sul web e per mesi hanno monitorato una piattaforma di messaggistica per trovare e individuare i pedofili che sul web si scambiavano direttamente foto e video con bambini abusati. C’è voluto del tempo, anche tanta pazienza di non dover intervenire per non farsi scoprire, come se fosse un film ma era la realtà, e dopo sei mesi di accertamenti e indagini peculiari, laha agito su indicazione e direzioneProcura di Venezia, emettendo mandati di arresto per 28 persone che sono state prese ...