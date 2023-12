Pedopornografia | 28 arrestati e 28 denunciati in 38 province Gli indagati hanno tra i 16 e i 73 anni

(Di martedì 19 dicembre 2023) Detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. La Polizia Postale ha arrestato 28 persone in flagranza di reato e denunciato altre 28, in 38italiane. L’operazione, diretta dalla Procura di Venezia tramite il Centro nazionale del contrasto allaonline (Cncpo), ha impegnato circa 200 agenti della Polizia Postale, che ha inoltre eseguito 51 decreti di perquisizione. Gli arresti sono stati tutti convalidati e sono state operate 19 misure cautelari. Glitra i 16 e 73. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Adnkronos) – In alcuni casi avevano adescato i minorenni facendogli credere di parlare con una loro coetanea, o con un loro coetaneo, inducendoli a ... (forzearmatenews)

Predatori di bambini e ragazzini, in Almeno tre casi avevano convinto le vittime a un incontro dal vivo, facendo subire loro rapporti sessuali (repubblica)

In alcuni casi avevano adescato i minorenni facendogli credere di parlare con una loro coetanea, o con un loro coetaneo, inducendoli a inviare ... (sbircialanotizia)

In alcuni casi avevano adescato i minorenni facendogli credere di parlare con una loro coetanea, o con un loro coetaneo, inducendoli a inviare ... (fattidipaese)

Milano, genitori abusavano dei figli e vendevano i video in diretta sul web: arrestati

I due genitori sono statial termine di un'indagine partita grazie a una segnalazione di ... Gli ulteriori accertamenti condotti dal Centro nazionale per il contrasto alla...

Pedopornografia, inganni e minacce. Arrestato ventiquattrenne di Rho IL GIORNO

Arrestato a Milano 24enne accusato di adescare minori online chiedendo di registrare video pedopornografici Virgilio Notizie

Abusavano dei figli in diretta streaming, arrestati marito e moglie

Marito e moglie a Milano hanno abusato dei figli minorenni in diretta web, dietro compenso. La polizia li ha catturati.

Via web gli abusi sui figli, arrestati i genitori

MILANO Trasmettevano in diretta web gli abusi sui propri figli. I video dell’orrore venivano pubblicati online in cambio di denaro versato sul loro conto da numerosi utenti, soprattutto europei. Per q ...