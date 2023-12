Paura per Letellier | il portiere del Psg sequestrato in casa con la famiglia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Momento diper Alexandredi riserva del Psg. L’estremo difensore è statoinsieme alla sua compagna e ai loro due figli piccoli durante un furto nella lorodi Hadricourt nella notte tra lunedì e martedì. I responsabili sono stati arrestati e la procura ha aperto un’inchiesta per estorsione con armi e sequestro di persona. Secondo le prime ricostruzioni, la compagna del calciatore ha ricevuto un colpo al volto e la coppia è stata minacciata con un coltello. Gli altri episodi Il furto aè solo l’ultimo di altri episodi nel corso degli ultimi anni: dal furto a Gigio Donnarumma per un danno di 500.000 euro al padre del capitano Marquinhos, vittima di violenze nel 2021. L'articolo CalcioWeb.

