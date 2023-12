Patto stabilità | Le Maire riceve Lindner | accordo vicino

(Di martedì 19 dicembre 2023) «Siamo vicini a untra noi sul 100% del testo», ha detto il francese, prima di incontrare per una cena di lavoro la sua controparte tedesca. «Abbiamo compiuto molto lavoro in questi giorni, anche con l’Italia, con la quale siamo pienamente allineati (…). C’è stato un grande sforzo da parte di tutti i ministri». Ha aggiunto al suo fianco il ministro: «Sono fiducioso che unpolitico a 27 domani (il 20 dicembre, ndr) sia possibile»

Patto di stabilità, "trovato il miglior accordo possibile sulla riforma"

Lo fa sapere un alto funzionario Ue e spiega: "Cambiato il testo sulla flessibilità per i tassi" Si va verso un accordo sulla riforma deldiUe e quello trovato "è il miglior accordo possibile" , assicura un alto funzionario europeo alla vigilia dell'Ecofin in videoconferenza. La presidenza spagnola dell'Ue, spiega, è in ...