Parolo | 'La crescita della Lazio si è fermata e senza Milinkovic ha perso degli equilibri Sull'Inter'

Lazio, Immobile: "I miei detrattori capiranno quanto ho fatto quando mi ritirerò"

... rilasciata per la sezione Heroes a Marco, suo compagno di squadra per cinque anni in ... Ma questo fa parte di un percorso di. "In Lazio - Parma del 2019 ho fatto un errore io, ho ...

Parolo: "Lazio, si è fermato il percorso di crescita. Senza Milinkovic, servono nuovi equilibri" TUTTO mercato WEB

Parolo: L’addio di Milinkovic ha fermato il percorso di crescita della Lazio” Per Sempre Calcio

Parolo: “Alla Lazio sorteggio peggiore. L’addio di Milinkovic…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1 Parolo ha detto la sua in merito al proibitivo sorteggio biancoceleste. "Vedo una Lazio che si è un po' fermata nel percorso di crescita, perché ha perso un ...

Lazio, Parolo: "La squadra non ha più equilibrio, ma Sarri anche a Napoli..."

Nel 2021 c'era anche lui tra gli uomini di Inzaghi che affrontarono il Bayern Monaco, venendo eliminati dalla Champions League. Marco Parolo fu tra i protagonisti della sfida di ritorno, ...