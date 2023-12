Paris Saint Germain-Metz mercoledì 20 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati Parigini chiudono il 2023 in casa contro i grenatines

Leggi su infobetting

(Di martedì 19 dicembre 2023) Già matematicamente campione d’inverno con una giornata d’anticipo, ildi Luis Enrique chiude questo girone d’andata ricevendo inilneopromosso. Ihanno avuto la certezza matematica di questo titolo platonico ancora prima di scendere in campoil Lille, in conseguenza del KO del Nizza in quel di Le Havre. Una situazione che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e