Parenzo interrompe la diretta | Neanche se chiama Mattarella | gelo a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Siamo a metà strada tra servizio pubblico e servizio sanitario propriamente detto. Davidsi supera e a La7 denuncia in presaquanto accade fuori dagli studi di La7 a Roma: una signora investita da un'auto è sdraiata in terra, in attesa di un'ambulanza da oltre un'ora. Quando si dice un tuffo (amarissimo) nel Paese reale. "Nonostante nove telefonate delle persone qua presenti e anche un sollecito dei vigili urbani - spiega l'inviato a corto raggio de L'aria che tira, sceso dalla redazione con un cameraman per raccontare la disavventura, specchio delle cose che non funzionano nella vita di tutti i giorni - l'ambulanza non sta arrivando, perché, risposta testuale degli operatori, 'nemmeno sesse il presidentesaremmo in grado di inviarla in questo momento'. Non ce ne sono a ...