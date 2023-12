Papa Francesco approva benedizione per le coppie gay Innovazione o pratica consolidata?

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 19 dicembre 2023)ha detto sì. Con il documento ‘Fiducia supplicans‘ del dicastero della Dottrina della Fede si aprirà alladelledello stesso sesso ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazione. La dottrina sul matrimonio quindi non cambia con questa apertura perché lanon intende equiparare l’unione ad un matrimonio che per la Chiesa è fondato sul vincolo di un uomo e una donna. “Non si deve né promuovere né prevedere un rituale per le benedizioni diin una situazione irregolare, ma non si deve neppure impedire o proibire la vicinanza della Chiesa ad ogni situazione in cui si chieda l’aiuto di Dio attraverso una semplice”, la decisione del Vaticano (Ansa)Cosa ha deciso il Vaticano “Non si deve né promuovere né prevedere un ...