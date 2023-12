Paolo Giordano | tra le parole e le formule matematiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nel mondo della letteratura contemporanea, pochi autori sono riusciti a coniugare con maestria il mondo dellecon quello delle. Uno di questi autori è, scrittore italiano noto per la sua capacità di intrecciare la scrittura con la fisica, creando opere uniche che sfidano le convenzioni letterarie. La vita diPer comprendere appieno l’approccio dialla scrittura e alla fisica, è fondamentale esaminare la sua formazione e la sua carriera. Laureato in Fisica Teorica alla Scuola Normale Superiore di Pisa,ha dedicato anni alla ricerca scientifica prima di intraprendere la carriera di scrittore. Questa duplice esperienza ha plasmato il suo stile letterario in ...