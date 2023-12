Paola Barale e la maternità surrogata nella puntata delle Iene del 19 dicembre

Leggi su dilei

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ultimadel 2023 per Le, che schierae Gaston Zama in rotta verso l’Ucraina per fare luce sulle pratiche legate alla. Alla guida del programma, tornano Veronica Gentili e Max Angioni – conduttori scelti per la nuova stagione – mentre si susseguono le inchieste che da anni appassionano il pubblico. In studio anche Pio e Amedeo, oltre l’ex cestita NBA Luigi Datome. La conduttrice, poi, illustrerà alcune valide regole per proteggersi in caso di aggressione o violenza., l’inchiesta sulla gestazione per altri Laè uno dei temi caldi del dibattito pubblico.e l’autore Gaston Zama si sono così finti una coppia e sono volati in ...