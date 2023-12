Pallanuoto | il Settebello si prepara ad Europei e Mondiali giocando la Sardinia Cup

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) La Serie A1 2023-2024 dimaschile si è fermata al termine della regular season e riprenderà il 24 febbraio con Round Scudetto e Round Retrocessione: spazio alla Nazionale, che ad inizio 2024 è attesa prima dagli, in programma dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria (Croazia), e poi dai, previsti dal 2 al 18 febbraio a Doha (Qatar). L’obiettivo primario delsarà quello di conquistare la carta olimpica, finora sfuggita: in palio un pass aglie ben 4 ai: per centrare la qualificazione gli azzurri sono al lavoro a Cagliari da giovedì 14 dicembre. Il CT dell’Italia, Alessandro Campagna, ha convocato 19 giocatori per il raduno che si concluderà venerdì 22. Ormai è tempo di test per il: scatterà nel ...