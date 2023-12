Paddington 2 | dove vederlo | NOW | Netflix | Disney+ o Prime Video?

Leggi su latuafonte

(Di martedì 19 dicembre 2023)vedere2? Si tratta del sequel del 2017 con Hugh Grant, diretto da Paul King, del primo film del 2014. Protagonista è sempre lui: il simpatico orso. Questa volta deve affrontare una nuova avventura, quando trova un libro in un negozio di antiquariato. Crede che questo sia il regalo perfetto per il 100esimo compleanno della sua adorata zia. Quando il libro viene rubato, il coraggioso orso decide di iniziare una ricerca prima della festa della donna. Ma vediamo ora insiemeè possibile vedere il sequel.vedere2 Leggi anche: Downsizing:vedere il film, cast, trama e finale Leggi anche: La scelta – The Choice: trama, cast, streaming e spiegazione finale Per vedere in streaming2 è ...