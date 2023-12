(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dicembre- Si terrà dal 20 al 22 dicembre ladiitaliano, una rassegna che omaggia diverse forme d’arte del cinema italiano, con la proiezione di, cortometraggi, documentari, videoclip, donne nell’arte, anteprime con una attenzione per il sociale, l’ambiente, lo sport, la romanità, omaggio ai grandi del passato e la presenza di artisti, registi, produttori, talenti del territorio, ospiti illustri, incontri con il pubblico ed infine la consegna di premi speciali delle varie categorie. La Direzione artistica è affidata a Francesca Piggianelli, Presidente dell’associazione culturale Romarteventi ed a Giampietro Preziosa di Inthel,con la conduzione di Federico Rosati,Simone Bartoli,Silvia Tocci, ...

Ostia – Un orgoglio per il territorio del X municipio: il 16 ottobre arriverà sul grande schermo “Era Prima” , il Film realizzato dai ragazzi delle ... (ilfaroonline)

Chi è e quanto guadagna Max Giusti: la fine della relazione con Selvaggia Lucarelli e la malattia

Il loro matrimonio è stato celebrato adAntica e dalla loro relazione sono nati due figli, ...anche al famoso format Pechino Express e ora torna con Boss in incognito e il suo nuovoLa ...

Ostia film festival arriva alla terza edizione: il programma completo Il Faro online

«Era prima», il film su Ostia realizzato dagli studenti (di Ostia) Corriere Roma

Cinema Madison Cinemas Alfellini

Film in programmazione Cinema Madison Cinemas Alfellini Grottaferrata a Roma orari prezzi telefono prenotazione acquisto biglietto, schede film e trailer ...

Sucker Punch, le novità sul finale mai girato del film

La versione estesa del film Sucker Punch è in fase di sviluppo (leggi la recensione del film). Si tratta del finale che il regista Zack Snyder avrebbe voluto girare, e che non è stato realizzato. In u ...