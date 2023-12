Ospedali di comunità | Provincia e Asl accelerano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono convocate per domani – 20 dicembre – le prime due conferenze dei servizi indette dalladi Avellino in accordo con l’Asl di Avellino per le Case dellae glidi. Saranno presenti il Comune di Avellino alle 9,30 e il Comune di Lapio alle 12,00, oltre agli enti preposti per il parere di competenza. Ladi Avellino e l’Asl di Avellino, nelle scorse settimane, hanno sottoscritto un accordo per accelerare i tempi e coordinare lo svolgimento delle Conferenze, al fine di completare rapidamente le procedure tecnico-amministrative per l’entrata in funzione delle Case e deglidi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.