Osimhen | il rinnovo va fatto entro il 31 dicembre | altrimenti si perdono i benefici del decreto crescita

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Vale perma per qualsiasi altro, ovviamente. Ilal momento è finito in cantina nonostante gli sforzi del senatore Lotito in pieno conflitto d’interesse (ma oggi non è più di moda, nessuno ci fa più caso: anzi, è motivo di vanto). Calciomercato.com ricorda le parole di Piero Ausilio a proposito deldi Mkhitaryan con l’Inter. «Stiamo accelerando di più con Mkhitaryan per ovvi motivi, cercando di accontentare tutti». Spiega calciomercato.com «Ovvi motivi» che da oggi impongono una nuova ufficiale deadline che potrebbe cambiare la strategia del club. Il Governo Italiano non hamarcia indietro sul discorso delche da gennaio sarà abolito. I contratti firmati prima del 31 ...