Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 Dicembre 2023 | Bilancia generoso

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’diFox per oggi,20Ariete Rimanda ogni impegno importante. Ci sono malintesi con una persona che ti è molto vicina. Toro Venere in opposizione porta qualche dubbio. Sentimenti contrastanti, fai un esame di coscienza. Gemelli Discutere di denaro significa arrabbiarsi. Oggi puoi fare incontri piacevoli. Va molto meglio l’amore. Cancro Con Venere così favorevole, non è escluso che un amore torni a essere molto interessante. Leone Sei decisamente più sicuro delle tue azioni. Volendo puoi cercare novità. Belle notizie in arrivo. Vergine Se sei solo cerca di dimenticare le eventuali discussioni del passato. Serata molto passionale.La necessità di sentirtie positivo con tutti è una tua prerogativa a ...