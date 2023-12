Oppenheimer | Christopher Nolan | È il mio film di maggior successo

(Di martedì 19 dicembre 2023)ha certificatocome ilche ha ottenutotra quelli che ha realizzato in carriera.è stato intervistato dal magazine Empire e ha sottolineato comesia diventato il suodi. Ilcon protagonista Cillian Murphy ha incassato oltre 951 milioni di dollari in tutto il mondo, e ha parlato in generale dell'attualità che sta vivendo il mondo del cinema. "Ho appena realizzato undi tre ore su Robert, che ha la classificazione R, è per metà in bianco e nero e ha incassato un miliardo di dollari. Certo, penso che i ...

Christopher Nolan ha esortato i fan a comprare Oppenheimer in blu-ray in modo da avere una copia fisica, in risposta alle "malvage" piattaforme

