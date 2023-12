Omicidio Saman | ergastolo per il padre e la madre 14 anni allo zio Assolti i cugini

ergastolo al padre e alla madre, 14 anni di carcere allo zio e assoluzione per i 3 cugini. È la sentenza di primo grado del tribunale di Reggio ... ()

I due cugini in lacrime dopo l'assoluzione Sono usciti dall'aula in lacrime, abbracciando i loro difensori, i due cugini di Saman assolti dalla Corte ... (247.libero)

È arrivata, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Reggio Emilia nell'ambito del processo per ... (tg24.sky)

Saman Abbas - ergastolo ai genitori per omicidio : 14 anni allo zio Danish

commenta I genitori di Saman Abbas sono stati entrambi condannati all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 18 anni. Questa la pena per il padre ... (247.libero)