Omicidio Saman Abbas | oggi la sentenza Il padre | Non l' ho uccisa

(Di martedì 19 dicembre 2023) "Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose". Così Shabbardi, ha parlato davanti ai giudici della Corte d’Assise di Reggio Emilia, nell’ambito del processo che lo vede imputato per l’e la soppressione del cadavere della figlia, 18enne di origini pakistanenella notte tra il 30 aprile e il 1°maggio 2021 a Novellara. Insieme a lui sono imputati anche la moglie Nazia Shaheen (latitante in Pakistan) e altri familiari: lo zio della ragazza Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, tutti detenuti e presenti. Laè attesa in serata. La Procura reggiana aveva chiesto condanne all'ergastolo per i genitori, 30 anni per gli altri.