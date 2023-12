Omicidio Saman Abbas | ergastolo ai genitori e 14 anni allo zio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 dicembre 2023)al padre e alla madre, 14di carcerezio e assoluzione per i 3 cugini. È la sentenza di primo grado del tribunale di Reggio Emilia nell’ambito del processo per l’e la soppressione del cadavere di, la 18enne di origini pakistane uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara per essersi opposta a un matrimonio combinato. Il suo cadavere venne ritrovato dopo oltre un anno di ricerche, a metà novembre 2022, in un casolare vicino a casa, grazie alle indicazioni dello zio. Sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia per il processo per l’e la soppressione del cadavere diLa Procura reggiana aveva chiesto condanne all’per ...