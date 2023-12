Nuovo rinvio sul Mes | le opposizioni abbandonano la Commissione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il governo rinvia il parere sul Mes e le“compatte” laBilancio della Camera. La capogruppo FdI, Ylenja Lucaselli, riferisce Luigi Marattin di Italia Viva, firmatario di una delle proposte di ratifica, ha preso la parola chiedendo chiarimenti sugli “effetti finanziari della riforma del Mes” e il governo, per voce del sottosegretario Federico Freni si è riservato di rispondere “domani”. Ma, ricorda Marattin, c’era una “apposita nota del Mef” del 21 giugno, per cui “ho chiesto quali delle domande non trovano risposta nella nota di sei mesi fa”. Si tratta, per le, della “ennesima presa in giro”. Una fonte parlamentare della maggioranza ha poi riferito che la ratifica delle modifiche al Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità “non arriverà domani in ...