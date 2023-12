Nuovi guai per Renzi | la Procura di Firenze chiede la condanna a 5 anni per i suoi genitori

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ladiha chiesto laa cinqueper Tizianoe Laura Bovoli,del leader di Italia Viva Matteo, durante il processo in primo grado per la bancarotta per la bancarotta di tre cooperative di servizi. Secondo l’accusa le tre coop fallite sarebbero state vicine all’impresa di famiglia Eventi 6, gestita dai coniugi. La richiesta diè stata formulata daltore aggiunto Luca Turco durante l’udienza di oggi. Unaa 10 mesi è stata chiesta anche per la sorella del leader di Italia Viva, Matilde. Condanne fino 48 mesi sono state avanzate per altri sette imputati. Il processo è stato ...