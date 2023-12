Nuovi antibiotici dal microbioma epidermico

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 dicembre 2023) La nostra pelle, i nostri epiteli e le nostre mucose sono l’ambiente naturale di una vasta comunità di viventi, che include principalmente batteri, funghi e acari, di moltissime specie e in moltissime combinazioni diverse fra di loro. Fra gli organismi che passano la vita su questa sorta di microscopica savana, le relazioni ecologiche sono ricche e intricate: vi sono consumatori primari, come ad esempio gli acari che si nutrono delle cellule morte della nostra epidermide, simbionti, come le comunità di batteri che intrecciano relazioni trofiche e di altro tipo mutualmente vantaggiose fra loro e con il nostro stesso corpo, e anche predatori, come i virus e diversi protozoi che si nutrono della flora batterica. Questa varia comunità ecologica, naturalmente, vede anche un’interazione che ci può interessare più di altre: quella competitiva. Il lettore ricorderà che molti microrganismi, ...