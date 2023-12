Notte Bianca Sudamericana sul lungomare di Marina di Camerota

Leggi su 2anews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ladisarà un evento eccezionale che unirà diverse espressioni culturali in un’unica celebrazione. Ildidisi prepara a trasformarsi in una vibrante pista di ballo a cielo aperto, accogliendo l’energiadurante lain programma per sabato 23 dicembre. L’evento promette un