Non ci si vaccina più. Un punto per i no vax (anche di governo)

Il 6 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un filmato pubblicato su Facebook ... (facta.news)

Covid Italia - oltre 300 morti in 7 giorni. “Anziani non vaccinati e fragili” - ecco chi sono

(Adnkronos) – oltre 300 morti Covid, in Italia, nell’ultima settimana. Quasi 900 in un mese. Come mai i numeri sono tornati così alti? “Di decessi ... ()