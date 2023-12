Non basta Doncic | Denver regola Dallas | Lakers ko

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gallinari a riposo, Fontecchio in campo nella vittoria dei Jazz sui Nets NEW YORK (STATI UNITI) - Undici gare nella notte Nba, un solo italiano in campo, l'altro a riposo. I Jazz di Simone Fontecchio battono in casa i Brooklyn Nets 125-108, ma questa volta l'azzurro, schierato nel quintetto iniziale