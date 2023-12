Nizza-Lens mercoledì 20 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ultimo turno di Ligue1 di questoprima della sosta natalizia e ildi Farioli, reduce dal secondo KO esterno consecutivo, riceve in casa il rigeneratodi Haise. Mentre gli Aiglons concludono una prima parte di torneo in calando ma pur sempre con ben 32 punti in cascina, dall’altra parte i Sang et Or pagano un InfoBetting: Scommesse Sportive e