NFL 2023 2024 | week 16 in tv | calendario | programma | orari e diretta streaming su Dazn

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il, il, glie le dirette tv relativi alla16 della stagione NFL. Settimana molto intensa, che si apre con il TNF tra Rams e Saints, continua con altre due partite al sabato e prosegue nel giorno della vigilia di Natale con una serata ‘italiana’ tutta da vivere in queste di Regular Season. Poi, anche a Natale la NFL non ci lascia soli, con due incontri nella serata nostrana e un altro nella notte tra 25 e 26! Anche quest’anno saràa trasmettere la stagione NFL, con fino a cinque incontri ina settimana. Inoltre, la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. In più, l’ultima novità consiste nella ...