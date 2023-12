Nesti | «Inter | serve un attaccante Denaro non alla portata dei desiderati»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. Legandosi ad alcune problematiche della rosa dell’, Carloesprime il suo parere sui bisogni e le possibilità dei nerazzurri. SENZA GARANZIE – Carloanalizza la situazione dell’attacco e delle casse dell’, in vista del mercato di gennaio. Così il giornalista, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva: «L’ha molto bisogno di un laterale destro, dal momento in cui per tre mesi Juan Cuadrado è fuori causa. Quindi la priorità è proprio questa. Poi c’è un dato di fatto che prescinde gli infortuni e che si sapeva fin dall’inizio del campionato. L’è una squadra che ha 22 titolari, ma in questi forse non dovrebbero essere calcolate le ridi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. ...