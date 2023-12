Nel triello della politica | Meloni è la pistola più veloce | Schlein e Conte sparano a salve

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Qui sta diventando come il “” tra Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef nel celebre film di Sergio Leone, grande suspense prima di vedere chi sparerà per primo e come finirà. Nella pazzoticaitaliana i tre sono Giorgia, Ellye Giuseppe(ognuno stabilisca da sé chi siano il Buono, il Brutto e il Cattivo). Non passa giorno senza che si attacchino tra di loro in un doppio livello di lotta nel fango: il primo è tra la presidente del Consiglio (sempre più capopartito e sempre meno guida del Paese) e il rivale dell’opposizione; il secondo è appunto su chi sarà questo rivale, cioè il competitor di. In questa duplice sfida infernale diciamo che ognuno le prende dagli altri due ma con un’eccezione, quella diche è ...