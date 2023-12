Nel box 75 kg tra hashish e marijuana | 20enne arrestato

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bergamo. La Squadra Mobile lo ha trovato in possesso di ben 75 chili di droga, custoditi nel box di una palazzina di Pedrengo. Per questo, unalbanese irregolare sul territorio nazionale, martedì 18 dicembre è stato è statoin flagranza di reato. Lo scorso novembre era già finito in manette a Roma per possesso di cocaina. L’attività prende il via da una segnalazione di alcuni abitanti del luogo, insospettitisi da un via vai di macchine e soggetti dall’atteggiamento ambiguo. Sono dunque stati organizzati servizi specifici di osservazione e vigilanza sfociati nel ritrovamento dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Una delle vetture monitorate è entrata in un box dove gli agenti hanno rinvenuto 60 kg die 15 kg circa diche il soggetto stava caricando in macchina. Nella ...