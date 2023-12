Nel 2023 il volto dell' IA non è stato molto intelligente

A Natale è boom di pagamenti digitali: libri, cosmetici e giocattoli gli acquisti più cashless

La giornata degli italianisi chiude sempre più tardi: oltre un pagamento su dieci nei ristoranti avviene dopo le 22.00.

Da Toto Cutugno a Silvio Berlusconi, i personaggi celebri che ci hanno lasciato nel 2023 Sky Tg24

Nature's 10: dieci persone che hanno scritto la scienza del 2023 Focus

Yogurt: Un Super Alimento Scopri Cosa Dicono I Professionisti Della Nutrizione, Ottieni Informazioni Sulle Dosi E Sui Vantaggi Per La Salute

Possibili effetti collaterali - Roseane M Silva Master in Health Sciences, Bachelor in Nutrition · 7 years of experience · Brazil Le persone con intolleranza al lattosio dovrebbero stare attente. Assi ...

Motivi Per Mangiare Caviale: I Nutrizionisti Condividono I Loro Consigli

Benefici - Iyanuoluwa Oyetunji Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South Africa Il caviale può aiutare a mantenere la salute cardiovascolare graz ...