Nba 2023 2024 | i risultati | Doncic fa meglio di Jokic | ma i Nuggets vincono Lakers ko coi Knicks

(Di martedì 19 dicembre 2023) Lukasi aggiudica il duello dei numeri con Nikola, ma sono i Denverdel 28enne serbo a vincere il match contro i Dallas Mavericks, battuti 130-104. Nella nottata Nba ai Mavs non basta la solita grande prestazione dello sloveno, vicino alla tripla doppia con 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, ma isolato nel tabellino ‘amico’ (l’unico in doppia cifra insieme a lui è Exum a 11 punti). Più in ombra Nikola, che non va oltre 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Al suo fianco però ci sono un Murray da 22 punti, un Gordon da 21 e un Jackson da 20. Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angelesche tra le mura di casa cadono (109-114) contro i New York. Anthony Davis chiude in doppia doppia con 32 punti e 14 rimbalzi, mentre LeBron James supera quota 10 ...