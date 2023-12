Navi ma anche dati Il Mar Rosso è uno snodo importante ma fragile

Leggi su formiche

(Di martedì 19 dicembre 2023) Grant Shapps, segretario alla Difesa del Regno Unito, li ha definiti una “minaccia diretta al commercio internazionale e alla sicurezza marittima”. Dopo gli attacchi delle milizie yemenite degli Houthi nel Marcontro lecommerciali che seguono quelle rotte di connessione Europa-Asia, diverse società di trasporti commerciali marittimi hanno deciso di deviare il tragitto delle loro. Addio, dunque, al Canale di Suez, passaggio che dal Mediterraneo conduce all’Oceano Indiano e all’Asia Pacifico. Moltesono già state dirottate verso Capo di Buona Speranza, punta meridionale dell’Africa. Nei giorni scorsi Alberto Rizzi, specialista in Geo-economia dello European Council on Foreign Relations, aveva spiegato a Formiche.net come l’attuale quadro di sicurezza “così complesso potrebbe paradossalmente dare ...