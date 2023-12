Nave Fasan | partita la missione contro gli Houthi nel Mar Rosso

Leggi su panorama

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gli Stati Uniti e una serie di altre nazioni stanno creando una nuova forza per proteggere le navi in transito nel Mar, dopo i ripetuti attacchi da parte di droni e missili lanciati dalle aree dello Yemenllate dai ribelli. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa Lloyd Austin durante la sua visita in Bahrein, specificando che la gravità degli attacchi, molti dei quali hanno danneggiato, seppur lievemente le navi, ha portato diverse compagnie di navigazione a ordinare alle proprie unità di restare sul posto e di non entrare nello stretto di Bab el-Mandeb finché la sicurezza della navigazione non sarà garantita. Lunedì 11 dicembre il comando centrale delle forze americane aveva segnalato altri due attacchinavi commerciali condotto con un drone d'attacco e un missile balistico, che aveva ...