Navalny | non si sa più dove sia il più importante oppositore di Putin

È possibile che le autorità carcerarie spostando il dissidente russo in un carcere ancora più rigido, ma il portavoce di Vladimir Putin dice di non ... (ilpost)

'Alexei Navalny ? E' partito per un istituto penitenziario situato fuori dalla regione di Vladimir'. È quanto si legge nel certificato del Servizio ... (247.libero)

(Adnkronos) – Le autorità carcerarie russe confermano che Alexei Navalny non si trova più nella prigione della regione di Vladimir , dove era ... ()

Gli alleati del leader dell’opposizione russa Aleksej Navalny hanno affermato che non è ancora chiaro dove si trovi . Non si hanno più notizie di ... (periodicodaily)

I legali dell'oppositore, condannato a 19 di prigione, non hanno contatti con lui dal 6 dicembre scorso Le autorità carcerarie russe confermano che ... (sbircialanotizia)

Navalny : si scomoda il portavoce di Putin per (non) rispondere sulla sorte del dissidente

Si è scomodato il potente e fedelissimo portavoce di Putin per (non) rispondere agli interrogativi dell'opinione pubblica internazionale, preoccupata ... (247.libero)