Natalità | niente figli | siamo ladies L' egoismo allunga la vita?

(Di martedì 19 dicembre 2023) Da Panorama del 4 febbraio 1999, di Manuela Grassi "Con buona pace dei demografi, il calo delle nascite significa anche che avremo forse più donne che si occuperanno di politica anziché di tanti bambini...". Una piccola frase controcorrente quella pronunciata dalla sociologa Laura Balbo, ministro delle pari opportunità, che ha suscitato un coro di disapprovazione. Altri due ministri-mamma come Livia Turco e Giovanna Melandri hanno preso cortesemente le distanze e i demografi, naturalmente, sono inorriditi. La nostra società invecchia in maniera inesorabile, ma la cosa terribile è che sono soprattutto le donne a invecchiare: tempo 30 anni e le ultraottantenni supereranno le giovinette in fiore. Una prospettiva insostenibile sia sotto il profilo biodemografico, sia sotto quello economico, dice lo studioso Massimo Livi Bacci. Eppure, per chi studia la longevità umana la tendenza ...