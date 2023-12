Natale | sotto l’albero la ‘migliore reputazione per Ferrari | Ikea e Ferrero

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un donol'albero natalizio per la, seguita dache in questoconquistano il podio di aziende nazionali e internazionali con la migliorein Italia. Il risultato – nato dall'indagine di Merco Italia su indicazioni fornite da oltre cento giornalisti economici, non è un regalo tout court ma arriva a conclusione di un'attenta analisi condotta su dodici parametri: dimensioni economiche, strategiche, commerciali, ma anche rilevanza etica e di governance. E ancora: analisi dei punti di forza e di debolezza, aree di criticità e quelle di miglioramento. "Si tratta di una classifica prestigiosa – conferma Massimo Micucci, direttore di Merco Italia – e oltre al podio figurano anche aziende importanti come Lavazza, Coca Cola, Netflix, ...