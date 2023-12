Natale | sotto l’albero la ‘migliore reputazione per Ferrari | Ikea e Ferrero

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un donol'albero natalizio per la, seguita dache in questoconquistano il podio di aziende nazionali e internazionali con la migliorein Italia. Il risultato – nato dall'indagine di Merco Italia su indicazioni fornite da oltre cento giornalisti economici, non è un regalo tout court