Natale sicuro anti-covid | consigli degli esperti nonostante la fine ufficiale della pandemia”

L'esperienza sulla panchina della Carrarese sarà l'ultima per Antonio Di Natale , ex bomber dell'Udinese e oggi presidente... (calciomercato)

commenta Aumentano i ricoveri per Covid negli ospedali e, al contempo, sono in crescita i casi di influenza stagionale , soprattutto nelle regioni ... (247.libero)

Controlli straordinari dei Carabinieri di Casale per le feste natalizie

'Il maggiore impegno dei Carabinieri, in questo periodo, è volto a garantire alla cittadinanza unpiù sereno e'.

Covid, picco in arrivo: i consigli per un Natale sicuro TGCOM

Natale sicuro, la Polizia diffonde il vademecum contro rapine, furti e truffe Catania News

“PappaCuore”: il Natale Solidale per CasaMarta

“Successi internazionali - ha spiegato il direttore commerciale Barbara Landi - come la vincita dell’ACSI AWARD per le migliori piazzole per camping d’Italia e il riconoscimento dell’Adac come uno dei ...

I migliori film di Natale 2023 su Prime Video

Tra le novità di quest’anno ci sono due commedie di Natale con cast notevoli, una buffa storia romantica e un film action comedy con un piccolo Batman ...