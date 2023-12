Natale e Capodanno col bel tempo? Le previsioni promettono bene | ecco cosa ci aspetta

Basta la parola “ Natale ” per innescare in ciascuno di noi un gioco spontaneo di associazioni mentali. Il risultato è un mosaico che raffigura ... (europa.today)

Turismo - tra Natale e Capodanno oltre 19 milioni di italiani in viaggio

Leggi Anche Covid, picco in arrivo: i consigli per un Natale sicuro Le mete più gettonate A Natale chi rimarrà in Italia sceglierà in primis la ... (247.libero)