Natale | Clai dona 250 mila pasti a Banco Alimentare

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Prodotti buoni, che facciano bene. A Imola, quartier generale della cooperativa agro, è un imperativo fin dalla fondazione nel 1962 e in vista di ogniquesta missione è ancora più sentita. Anche quest'anno, per il quinto consecutivo, si rinnova la collaborazione con ilche permetterà dire 250(* 500 g. di alimenti in base ai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate. “Siamo molto legati al– spiega Gianfranco Delfini Direttore Marketing- il nostro prodotto deve essere un ...