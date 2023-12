Napoli Milionaria! | il film per la tv è un grande successo Ma la nottata non è ancora passata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Imma Tataranni – sostituto procuratore, Filumena Marturano e ora: torna in tv l’affiatatissima coppia formata da Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, in quella che è la commedia principe di Eduardo De Filippo. Quest’opera, che apre la raccolta della Cantata dei giorni dispari, è una spietata metafora della lotta senza quartiere che caratterizza i rapporti umani durante la guerra e la miseria, e dell’avidità che si sostituisce all’amore e logora le famiglie. La vicenda è ambientata adurante i bombardamenti alleati: Amalia e Don Gennaro Jovine hanno tre figli, due adolescenti e una bambina piccola, e per mantenerli lei si dedica al mercato nero e al contrabbando di merce per conto dell’autista Settebellizze. Lui invece, avendo perso il lavoro, si trova a dover aiutare la moglie, senza però trovarsi d’accordo ...