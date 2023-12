Napoli Milionaria | dove è stato girato il film del 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 dicembre 2023)!, ilper la TV tratto dalla commedia di Eduardo, ènella storia è ambientata. e sfrutta le migliori location offerte dalla città. Ilsoprattutto nel quartiere Forcella, in vicolo Scassacocchi. Le riprese sono state effettuate durante l’estate in una zona che, in alcuni suoi scorci, ricorda ancora le atmosfere degli anni Quaranta del Novecento. La vicenda narrata nelinfatti, è ambientata nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, e poi successivamente dopo la Liberazione. Oltre che a vicolo Scassacocchi, ilanche tra via dei Tribunali ...