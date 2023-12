Napoli | luminarie a macchia di leopardo | molte strade ancora al buio

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’installazione delleè in forte ritardo. Da via Toledo a via Dante ci sono, ma soltanto un breve tratto è stato illuminato. Ieri a Piazza Municipio, dove sorge Palazzo San Giacomo, è stato accesso – nonostante alcuni problemi tecnici – l’albero di Natale. Al Corso Umberto, invece, per evitare di rimanere al, a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.