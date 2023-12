Napoli-Frosinone | si comincia col 4-3-3 poi si vedrà sul campo Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023) Stasera si giocherà la partita di Coppa Italia. Per la squadra allenata da Mazzarri ci saranno inforze fresche, con un massiccio turn-over. Modugno, inviato Sky, ha dato degli aggiornamenti sulla formazione: «Non è la Champions, però la continuità e l’abitudine alla vittoria va allenata. C’è l’obiettivo prioritario di rientrare tra le prime quattro. c’è la necessità di gestire le forze e gli umori. Ildi stasera non è il2, non sarebbe giusto definirlo così, considerando il valore anche economico di chi andrà in, ma è sicuramente un altro. La squadra ne potrebbe cambiare 9: confermati Natan e Cajuste. Si parte con il 4-3-3, ma poi vedremo sul, ci sarà anche ricerca di un nuovo equilibrio. Mario ...