(Di martedì 19 dicembre 2023) La Gazzetta scrive su di lui: Lindstrom, l'oggetto misterioso ha la sua chance in Coppa Italia (Gazzetta). Stasera alle 21di Coppa Italia. Ampio turnover diche in ...

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone in programma questa sera. È stata … ... (forzazzurri)

quattro assenze per infortunio nel Napoli che questa sera affronta il Frosinone nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (fischio... (calciomercato)

Stasera partirà il viaggio in Coppa Italia del Napoli di Walter Mazzarri, che affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Si torna in campo, o ... (spazionapoli)

Questa sera al Maradona andrà in scena il terzo ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà scontrarsi Napoli e Frosinone, con in palio il pass per ... (sportface)

Napoli - Frosinone, i convocati di Mazzarri

Out Elmas per infortunio. Staserà Lindstrom avrà l'occasione di mettersi in mostra Foto Twitter della SscNapoli Stasera ci sarà la sfida di coppa italia traallo stadio Maradona. La vincitrice delle due dovrà affrontare una tra Juventus e Salernitana. La lista dei convocati di Mazzarri: 'alle ore 21 allo Stadio ...

Napoli-Frosinone, probabili formazioni: le scelte di Mazzarri per la Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Stasera Napoli-Frosinone, i convocati di Mazzarri per la Coppa Italia: out in 4 per infortunio Voce Giallo Rossa

Angelozzi: “Il Napoli è di un altro pianeta, noi siamo una squadra piccola che si fa apprezzare”

A Radio CRC è intervenuto Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone. “Sono in viaggio in macchina verso Napoli. Il mercato è stato difficile per noi, ma siamo soddisfatti di quanto fatto quest ...

Coppa Italia, Napoli pronto ad affrontare il Frosinone. Se passa possibile sfida contro Juve

Questa sera torna la Coppa Italia con il Napoli pronto ad affrontare il Frosinone. Dopo la vittoria conquistata in campionato contro il Cagliari la squadra di Mazzarri cerca continuità ...