Napoli-Barcellona | Rosolino esclusivo | “Avversario giocabile Dipenderà tutto da una cosa”

Leggi su notizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) Massimilianoin esclusiva ai nostri microfoni su: “L’non è impossibile e la prima al Maradona è importante”. Sarà un ottavo di finale di Champions League insidioso per ildi Walter Mazzarri. L’urna di Nyon ha dato ai partenopei ildi Xavi. Difficile in questo momento dire chi è il grande favorito. Il cammino delle due squadre è stato molto simile almeno fino ad oggi con molte difficoltà sia per quanto riguarda i risultati che le prestazioni.in esclusiva su– Notizie.com – © AnsaLa differenza è una sola: ilha deciso di cambiare in panchina, ilha ancora puntato su Xavi. Bisogna anche dire che l’ex ...