Napoli | Anguissa non è più dominante e nessun altro recupera come faceva Kim Gazzetta

(Di martedì 19 dicembre 2023)non è piùKim. È l’analisi dellache analizza la sfida di Champions contro il Barcellona. Per quanto riguarda l’avversario, beh, poteva andare meglio, ma anche molto peggio: il Barcellona è un nobile frequentatore della Champions League, ma sta vivendo una stagione controversa. Pericolosa sì, leggermente favorita anche, ma la squadra di Xavi dovrà soffrire per passare il turno. E rispetto a quanto si è visto nella prima parte della stagione, ilha maggiori margini di crescita a patto, ovviamente, che questi due mesi di lavoro vengano sfruttati bene. La doppia sfida con il Barcellona dipenderà da tante variabili. Sono due squadre che nella ...

Anguissa , presenza a rischio per Napoli-Frosinone gli esami clinici hanno evidenziato un trauma contusivo L'articolo Anguissa , presenza a ... (forzazzurri)

Infortunati Napoli , si ferma anche Anguissa in allenamento: le condizioni del centrocampista e quelle di Elmas Il Napoli , con un comunicato ... (calcionews24)

Fuori Anguissa e Elmas per il Napoli . Questo il verdetto delle visite mediche di oggi cui sono stati i due centrocampisti azzurri. Più grave ... (247.libero)

Il Napoli nella finestra invernale di calciomercato, dovrà per forza di cose intervenire per rimpolpare la rosa. Intanto L’agente di un giocatore ... (spazionapoli)

Napoli - Cagliari 2 - 1: pagelle fantacalcio e highlights

... Osimhen è il migliore del match(4 - 3 - 3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 5.5, Natan 6 (dal 13 st Mario Rui 6.5);6, Lobotka 6, Cajuste 5.5 (dal 13 st Raspadori ...

Seduta mattutina a Castel Volturno, problemi per Anguissa: si è allenato a parte CalcioNapoli1926.it

Ag. Coulibaly: "Se il Napoli cerca un profilo alla Anguissa, lui è il suo alter ego" Tutto Napoli

Calciomercato Napoli: il calciatore a un passo dal trasferimento

Il calciomercato muove i primi passi in vista di gennaio e tra i colpi in dirittura d'arrivo ce n'è uno che riguarda il Napoli. Scopriamo di che si tratta ...

Napoli, si accende il mercato: il Lipsia torna su Elmas

In attesa di Osi, nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Sei mesi. Ovvero: a gennaio, tra ...